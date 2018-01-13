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Тренер Назаров рассказал, что не мешал работе своей помощницы на Матче звезд КХЛ

Спорт
13 января, 14:32 UTC+3 АСТАНА

Решением КХЛ помощниками главных тренеров на Матче звезд в Астане были телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс

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АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер "Нефтехимика" и сборной дивизиона Харламова Андрей Назаров рассказал, что старался не мешать действиям его помощницы Марии Басс во время мастер-шоу на скамейке запасных в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Сборная дивизиона Харламова одержала победу в мастер- шоу. Решением КХЛ помощниками главных тренеров на Матче звезд в Астане были телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс.

"Мария Игоревна [Басс] практически проделала всю работу, я отдал ей все бразды правления. Если мы будем работать вдвоем, будем мешать друг другу. Что касается того, может ли женщина-тренер работать в КХЛ, то почему нет. У нас страна толерантная", - сказал он.

"Установка была только одна - выиграть. Пока мы все не выиграем на Матче звезд, мы не успокоимся", - сказала Басс.

Матч звезд пройдет на "Барыс-Арене" в воскресенье.

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