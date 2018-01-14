Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорокин: журналистка Гудим, работающая на Матче звезд КХЛ, могла бы тренировать женщин

Спорт
14 января, 12:28 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, января. /ТАСС

Сборная дивизиона Тарасова под руководством Игоря Никитина и Софьи Гудим вышла в финал Матча звезд, обыграв по буллитам соперников из дивизиона Харламова со счетом 4:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Сорокин

Илья Сорокин

© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Тележурналистку Софью Гудим, работавшую в паре с главным тренером сборной дивизиона Тарасова и ЦСКА Игорем Никитиным, можно представить в качестве тренера в женском хоккее. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной дивизиона Тарасова и ЦСКА Илья Сорокин.

Смотрите также

Тренер Назаров: формат "три на три" больше подошел бы Матчу звезд КХЛ

Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

Ночная пожарная тревога не помешала команде дивизиона Харламова выиграть "Мастер-шоу" КХЛ

Сборная дивизиона Тарасова под руководством Никитина и Гудим вышла в финал Матча звезд, обыграв по буллитам соперников из дивизиона Харламова со счетом 4:3.

"Она - тренер жесткий, но справедливый, более чем разбирается в хоккее. Могу ее спокойно представить в женском хоккее", - сказал Сорокин.

Сорокин принимал участие в Матче звезд 2016 года в Москве, в котором сборная Запада победила команду Востока со счетом 28:23. С прошлого года в рамках Матча звезд команды дивизионов Континентальной хоккейной лиги играют в мини-турнире из двух игр.

"Мне это больше нравится, чем два года назад, когда команды пропустили больше 50 голов. Здесь игра более эффективная, напряженная", - отметил он.

В воскресенье исполняется 70 лет со дня рождения форварда ЦСКА и сборной СССР Валерия Харламова. "Игра у нас в память о Валерии Харламове уже была, с "Ладой", и ребята ее выиграли. Был ответственный матч, очень серьезно настраивались", - вспомнил Сорокин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
История старого Нового года в России
4
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама