Сорокин: журналистка Гудим, работающая на Матче звезд КХЛ, могла бы тренировать женщин

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Тележурналистку Софью Гудим, работавшую в паре с главным тренером сборной дивизиона Тарасова и ЦСКА Игорем Никитиным, можно представить в качестве тренера в женском хоккее. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной дивизиона Тарасова и ЦСКА Илья Сорокин.

Сборная дивизиона Тарасова под руководством Никитина и Гудим вышла в финал Матча звезд, обыграв по буллитам соперников из дивизиона Харламова со счетом 4:3.

"Она - тренер жесткий, но справедливый, более чем разбирается в хоккее. Могу ее спокойно представить в женском хоккее", - сказал Сорокин.

Сорокин принимал участие в Матче звезд 2016 года в Москве, в котором сборная Запада победила команду Востока со счетом 28:23. С прошлого года в рамках Матча звезд команды дивизионов Континентальной хоккейной лиги играют в мини-турнире из двух игр.

"Мне это больше нравится, чем два года назад, когда команды пропустили больше 50 голов. Здесь игра более эффективная, напряженная", - отметил он.

В воскресенье исполняется 70 лет со дня рождения форварда ЦСКА и сборной СССР Валерия Харламова. "Игра у нас в память о Валерии Харламове уже была, с "Ладой", и ребята ее выиграли. Был ответственный матч, очень серьезно настраивались", - вспомнил Сорокин.