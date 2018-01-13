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Ночная пожарная тревога не помешала команде дивизиона Харламова выиграть "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
13 января, 18:25 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Многие участники Матча звезд были разбужены в ночь на субботу после того, как в отеле, где они проживали, сработала пожарная сирена

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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Харламова по дополнительным показателям одержала победу в "Мастер- шоу" Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Успех подопечным Андрея Назарова и его помощницы Марии Басс принесла победа нападающего Игоря Гераськина, попавшего на Матч звезд после Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в конкурсе на быстрейший круг среди молодых игроков.

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Команда дивизиона Харламова выиграла "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд КХЛ

Многие участники Матча звезд были разбужены в ночь на субботу после того, как в отеле, где они проживали, сработала пожарная сирена. Как рассказал ТАСС главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, загорелась проводка, из-за чего постояльцы были эвакуированы из своих номеров в холл отеля.

"Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где-то в 4 часа утра. Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они всё прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность", - сказал Анисимов.

Кто-то из игроков, как, например, Кирилл Капризов, после столь раннего подъема, не смог уже заснуть. А кто-то, как Илья Ковальчук, всерьез сначала решил, что случившееся связано с приездом офицеров допинг-контроля.

"Я в тот момент был в душе, готовился ко сну. Чуть ли не в трусах пришлось выходить из номера. Если честно, сначала подумал, что это очередной допинг-контроль, но оказалось все серьезней", - вспомнил он, добавив, что произошедшее позволило его партнерам по команде дивизиона Боброва дополнительно сплотиться.

Самый горячий тренер

Само же шоу запомнилось тем, какой "пожар" на льду "Барыс-Арены" устроили организаторы и игроки. На церемонии открытия участвовал мальчик 10 лет, ровесник КХЛ, который сказал, что хочет стать великим хоккеистом, и загадал желание. Свой танец показали четыре девушки, которые на "Мастер-шоу" работали в качестве судей.

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Помощниками главных тренеров сборных дивизионов в "Мастер-шоу" были журналистки телеканалов, которые работают на матчах по ходу сезона КХЛ. Специалисты остались довольны своими помощницами.

Назаров рассказал, что во время "Мастер-шоу" не мешал работать своей партнерше. "Мария Игоревна [Басс] практически проделала всю работу, я отдал ей все бразды правления. Если мы будем работать вдвоем, будем мешать друг другу. Что касается того, может ли женщина-тренер работать в КХЛ, то почему нет, у нас страна толерантная", - сказал он.

Форвард "Барыса" Найджел Доус назвал помощницу главного тренера сборной дивизиона Чернышева Галыма Мамбеталиева Дарью Миронову самым "горячим" тренером в своей карьере. "Дарья очень эмоционально ведет себя, не перестает кричать ни на секунду. Нам нужно ее немножко успокоить к завтрашнему дню. Она определенно самый "горячий" тренер в моей карьере", - сказал игрок.

Буллит с детьми и партнер из трафарета

Веселили публику на трибунах и на льду маскоты - талисманы всех 27 команд лиги, основное же внимание было приковано к исполнителям "Мастер-шоу". Многого ожидали от конкурса на эффектный буллит, который за свое время повидал такие хиты, как голы горящей клюшкой, с чучелом рыбы на голове, с катанием тележки по льду. Блеснул оригинальностью Доус, который вышел в костюме "короля хет-триков" с двумя детьми. Обыграть вратаря канадец с казахстанским паспортом не смог, но шайбы были у детей, которые и отправили их в ворота.

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Оригинально исполнил свой буллит форвард "Амура" Алексей Бывальцев. Он вышел на лед с трафаретным изображением партнера по "Амуру" Олега Ли, с которым устроил перепасовку.

Доус в итоге был признан победителем конкурса, оставив позади форварда СКА Никиту Гусева. Буллит армейца был хорош, учитывая, что, по его словам, он позаимствовал его у своего одноклубника Павла Дацюка - мастера на эффектные исполнения штрафных бросков еще со времен игры в Национальной хоккейной лиге.

Привлечь внимание к себе попытался и форвард "Сочи" Павел Падакин, выступивший в рамках соревнования на быстрый круг, но вне конкурса. Сочинец оделся в костюм Супермена и представился как "Сочи-мэн". Игрок в шутку сказал, что еще раз оденет его на первый матч своей команды в плей-офф, куда его клуб должен пробиться.

Интрига с определением победителя "Мастер-шоу" не умирала до самого конца представления: после того, как хоккеисты из дивизиона Харламова выиграли заключительный конкурс - эстафету хоккейного мачтерства, - все четыре сборные (дивизионов Тарасова, Боброва, Харламова и Чернышева) набрали по два очка. Победа же подопечным Назарова и Басс была присуждена по дополнительному показателю - благодаря успеху Гераськина в забеге на скорость. Нападающий "Алмаза" стал одним из четырех игроков, отобранных на Матч звезд по итогам встречи за Кубок Вызова МХЛ, в которой он забросил две шайбы и был признан самым ценным игроком.

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