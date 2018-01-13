Ковальчук: играть на Матче звезд КХЛ так же приятно, как и на подобном мероприятии в НХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Выступать на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) так же приятно, как и на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий СКА и команды дивизиона Боброва Илья Ковальчук.

Ковальчук участвовал в Матче звезд НХЛ в 2004, 2008 и 2009 годах. В субботу в рамках Матча звезд КХЛ в Астане проходит "Мастер-шоу".

"Это все примерно одно и тоже: ребята приезжают с семьями насладиться временем в кругу друзей и знакомых, выходными. Всегда приятно - что там, что здесь, - сказал Ковальчук. - Нужно получать от этого эмоциональный подъем для концовки сезона".

Неделя звезд хоккея в Астане завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.