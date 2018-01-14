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Сидорова выиграла турнир в Чувашии в прыжках с шестом с лучшим результатом сезона в мире

Спорт
14 января, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Спортсменка показала результат 4 метра 70 сантиметров

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© AP Photo/Ivan Sekretarev

ТАСС, 14 января. Победительница летнего чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова выиграла свой первый старт в новом сезоне. На Кубке главы Чувашии спортсменка показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 4 метра 70 сантиметров.

26-летняя спортсменка сумела преодолеть планку на этой высоте со второй попытки. Второе место заняла Ангелина Краснова (4,50), третье - Татьяна Швыдкина (4,40).

Кубок главы Чувашской Республики по легкой атлетике, который проходит в воскресенье в Новочебоксарске, является третьим этапом зимнего легкоатлетического Кубка Всероссийской федерации легкой атлетики.

На Кубке главы Чувашии-2017 Сидорова также одержала победу, прыгнув на 4,70 м. В активе спортсменки есть также золото зимнего европейского первенства 2015 года.

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