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КХЛ объявит место проведения Матча звезд - 2019 в мае

Спорт
14 января, 15:03 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, января. /ТАСС

В следующем году Матч звезд пройдет в 11-й раз

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Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявит место проведения Матча звезд 2019 года в мае, одним из кандидатов является Хельсинки. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

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В этом году Матч звезд КХЛ прошел в Астане.

"Хельсинки является одним из кандидатов на проведение Матча всех звезд следующего года, но не стоит торопиться. Сейчас идет отборочный процесс, который чем-то похож на отбор кандидатов при выборе столицы Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии. Главный принцип отбора - это зрительская поддержка", - сказал Чернышенко.

"Мы не будем менять формат проведения Матча всех звезд, это будет неделя. Формат найден очень удачный. Думаю, что в мае объявим город", - добавил глава КХЛ.

В следующем году Матч звезд пройдет в 11-й раз. С 2009 по 2010 год в Матче звезд встречались команды иностранных и российских хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. В 2017 году впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева. В этом году в Матче звезд победила команда дивизиона Тарасова.

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