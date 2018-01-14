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Ялонен: формат игры "четыре на четыре" для Матчей звезд КХЛ является идеальным

Спорт
14 января, 14:01 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее директор "Йокерита" по международному сотрудничеству Роман Рябков сообщил ТАСС, что клуб серьезно намерен организовать Матч звезд 2019 года в Хельсинки

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АСТАНА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной дивизиона Боброва и "Йокерита" Юкка Ялонен назвал идеальным вариант с игрой между командами дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Матче звезд в формате "четыре на четыре". Об этом он рассказал ТАСС.

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Согласно регламенту турнира, игры полуфиналов, матча за третье место и финала проводятся в два периода по 10 минут, а в случае ничьей пробиваются штрафные броски. На льду у каждой команды выступают по четыре полевых игрока. Ялонен участвовал в Матчах звезд КХЛ в 2013 и 2014 годах. Сборная дивизиона Боброва под его руководством заняла в рамках мини- турнира четвертое место.

"Мне нравится нынешний формат в плане количества игроков на льду. Если бы играли "пять на пять", то, возможно, голов бы и не было. Идеальный вариант - "четыре на четыре", а "три на три" - это слишком много было бы шансов забить, - сказал он. - Жаль, что мы не выиграли, но важней было для болельщиков увидеть, как мы играем".

Помощником Ялонена в команде была телеведущая Наталья Кларк. "С ней было интересно работать, она хорошо подготовлена. Было видно, что она хотела помочь команде, с ней было хорошо. Что касается организации, то, возможно, можно было улучшить все в плане оповещения, чтобы все знали, что происходит, но особых проблем не было", - отметил он.

Ранее директор "Йокерита" по международному сотрудничеству Роман Рябков сообщил ТАСС, что клуб серьезно намерен организовать Матч звезд 2019 года в Хельсинки. "Это было бы хорошей идеей, там не было еще таких матчей. "Йокерит" и КХЛ могли бы проделать хорошую работу в плане организации. Наш клуб и Финляндия этого заслуживают", - подчеркнул тренер.

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