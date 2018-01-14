Красиков: участь у вратарей на Матче звезд незавидная из-за обилия забитых голов

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Вратарь "Сибири" и сборной дивизиона Чернышева Алексей Красиков назвал нелегкой участь голкиперов на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение он высказал журналистам.

Сборная дивизиона Чернышева вышла в финал мини-турнира, обыграв со счетом 6:5 по буллитам соперников из дивизиона Боброва.

"Все пытались показать, что они умеют. Тут участь вратаря не самая прекрасная. Ребята играют хорошо в пас, чаще пытаются забить в пустые ворота. Остается надеяться на свои какие-то красивые "спасения", а партнеры подстрахуют", - сказал Красиков.

В ходе матча Красиков отразил буллит в исполнении Никиты Гусева, который запомнился на субботнем мастер-шоу оригинальным штрафным броском. "Я пересматривал его буллиты, ждал, что от него ожидать. Он большой мастер - в его арсенале немало приемов", - отметил он.

Одним из тренеров сборной дивизиона Чернышева является телеведущая Дарья Миронова, помогающая Галыму Мамбеталиеву. "Отличный тренер, мотивирует, заряжает позитивной энергией. Она говорит, что надо ловить все, других вариантов у нас нет - я не могу проигрывать своим коллегам", - сказал Красиков.

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев поблагодарил болельщиков "Адмирала", которые проголосовали за него при составлении списка игроков на Матч звезд. Ткачев ранее выступал за владивостокский клуб. "Спасибо болельщикам, помню, кто голосовал за меня. К сожалению, не получилось выйти с нашивкой "Адмирала", почему, лучше вопрос этот задайте генменеджеру клуба", - отметил он.