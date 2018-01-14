Команды дивизионов Тарасова и Чернышева сыграют в финале Матча звезд КХЛ

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Чернышева победила сборную дивизиона Боброва по буллитам со счетом 6:5 в полуфинале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

Узнали празднование? Домашняя заготовка для #KHLAllStar! pic.twitter.com/eXjLwSOAkf — ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 14, 2018

В составе победителей отличились защитник "Барыса" Кевин Даллмэн (5-я минута), защитник "Авангарда" Евгений Медведев (10, 18), нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Стальные Лисы" Егор Коробкин (13), нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев (17). За сборную дивизиона шайбы забросили форварды СКА Никита Гусев (8, 16 и 20) и Илья Ковальчук (12), нападающий "Слована" Зак Бойчак (14), который реализовал и буллит. Представители команды дивизиона Чернышева в буллитной серии отличились дважды: шайбы забросили нападающий "Барыса" Найджел Доус и Ткачев.

В финале хоккеисты дивизиона Чернышева сыграют со сборной дивизиона Тарасова, которая победила команду Харламова по буллитам со счетом 4:3. Перед финалом пройдет матч за третье место.

В основное время команды играют между собой в формате "четыре на четыре", в случае ничейного результата в основное время проводится серия буллитов по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длятся по два 10-минутных периода чистого игрового времени.