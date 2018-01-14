Чернышенко: разговоры про объединение клубов КХЛ являются домыслами

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Разговоры о возможном объединении клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) являются домыслами. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее член совета директоров лиги Александр Медведев рассказал об обсуждении идеи объединения клубов, чтобы сохранить хоккей на высоком уровне.

"Рейтинг мы будем подводить по итогам плей-офф. Все, кто сейчас занимаются собственными калькуляциями, скажу, что это не более чем домыслы. Мы будем ждать, и решение, в любом случае, за советом директоров", - сказал он.

"Александр Иванович - профессионал в хоккее, и если будет интересное предложение, то он, как член совета директоров, имеет право его ввести. А совет директоров их рассмотрит и примет", - добавил он.