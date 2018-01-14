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Мяус: второе место женской сборной России по хоккею с мячом на ЧМ является успехом

Спорт
14 января, 16:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России отметил, что неудобства инфраструктуры не повлияли на достойную организацию турнира

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МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Результат женской сборной России по бенди, завоевавшей серебро на чемпионате мира 2018 года, является успехом для национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

В субботу сборная России уступила команде Швеции со счетом 0:1. Турнир проходил в китайском Чэндэ.

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"Что касается результата финального матча, то, на мой взгляд, очень здорово, что сборная России заняла второе место. К сожалению, не удалось реализовать пенальти в первом тайме, в конце второго имели подавляющее преимущество, но его немножко не хватило. Думаю, что второе место сборной России по хоккею с мячом - это успех, учитывая, как развивается этот вид спорта в нашей стране", - сказал Мяус.

Также Мяус отметил, что неудобства инфраструктуры не повлияли на достойную организацию турнира. "Проведение женского чемпионата мира по хоккею с мячом в Чэндэ, а также предстоящий чемпионат мира среди мужских команд группы B в Харбине - это одна история. Несмотря на инфраструктуру, китайцы уже сейчас начинают культивировать у себя хоккей с мячом, если они продолжат начатое, то от этого выиграют все. Да, были неудобства, девчонкам приходилось переодеваться на лавочках, но, на мой взгляд, это стоило того, чтобы хоккей с мячом был представлен в Китае", - отметил он.

Чемпионат мира по бенди среди женских команд проходит раз в два года. Турнир в Китае стал девятым в истории женских мировых первенств. Сборная Швеции побеждала восемь раз, на счету российской команды одна победа (2014 год).

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