Малоимущие семьи Сеула получат 42 тыс. билетов на Олимпиаду-2018

ТАСС, 14 января. Сорок две тысячи билетов на соревнования зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, будет роздано малоимущим семьям из Сеула. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на мэра Сеула Пак Вонсуна.

Для обладателей бесплатных билетов будут организованы бесплатные автобусы из Сеула в Пхёнчхан. Расстояние между городами составляет 126 км. Также малоимущим семьям будут доступные бесплатная еда и напитки. Билеты будут распространяться на соревнования, которые, согласно ожиданиям, не будут пользоваться зрительской популярностью, например, лыжные гонки и биатлон.

"Эта Олимпиада является большим, чем просто международным соревнованием между странами. Это событие дает нам возможность развить нашу дружбу с людьми со всего мира. Сеул полностью мобилизует свои ресурсы и свои кадры, чтобы помочь проведению Олимпиады. Мы будем работать так, как будто бы Пхёнчхан принимает Игры совместно с Сеулом", - заявил Пак Вонсун.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.