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Малоимущие семьи Сеула получат 42 тыс. билетов на Олимпиаду-2018

Спорт
14 января, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Билеты будут распространяться на соревнования, которые, согласно ожиданиям, не будут пользоваться зрительской популярностью, например, лыжные гонки и биатлон

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 14 января. Сорок две тысячи билетов на соревнования зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, будет роздано малоимущим семьям из Сеула. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на мэра Сеула Пак Вонсуна.

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Для обладателей бесплатных билетов будут организованы бесплатные автобусы из Сеула в Пхёнчхан. Расстояние между городами составляет 126 км. Также малоимущим семьям будут доступные бесплатная еда и напитки. Билеты будут распространяться на соревнования, которые, согласно ожиданиям, не будут пользоваться зрительской популярностью, например, лыжные гонки и биатлон.

"Эта Олимпиада является большим, чем просто международным соревнованием между странами. Это событие дает нам возможность развить нашу дружбу с людьми со всего мира. Сеул полностью мобилизует свои ресурсы и свои кадры, чтобы помочь проведению Олимпиады. Мы будем работать так, как будто бы Пхёнчхан принимает Игры совместно с Сеулом", - заявил Пак Вонсун.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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