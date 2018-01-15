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Юрист: в общих слушаниях в CAS примут участие не все оспаривающие вердикт МОК спортсмены

Спорт
15 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российские атлеты планируют прилететь в Швейцарию в середине следующей недели для участия в индивидуальных слушаниях

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МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Не все российские спортсмены, которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своем отстранении от участия в Играх, примут участие в общих слушаниях. Как сообщил ТАСС спортивный юрист Артем Пацев, некоторые истцы собираются приехать в Швейцарию в середине следующей недели, когда будут проходить индивидуальные слушания.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что CAS намерен 22 января приступить к общим слушаниям, а расписание индивидуальных слушаний, которые состоятся до конца января, пока не составлено. Как ранее информировала пресс-служба суда, окончательное решение по каждому делу будет принято до 31 января.

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"Насколько я знаю, не все спортсмены хотят приезжать на общие слушания, на которых атлетов могут представлять их адвокаты, - заметил Пацев. - Часть спортсменов собирается присутствовать только на индивидуальных слушаниях своих дел".

Собеседник агентства также пояснил, почему CAS намеревается провести сначала общие слушания, а только потом - индивидуальные. "Большая часть обстоятельств и доводов, которые подлежат установлению и проверке, в делах отстраненных МОК спортсменов носит общий характер, - отметил юрист. - Например, это касается методики профессора Шампо, благодаря которой, по его словам, можно вскрыть без повреждения крышки контейнеров для допинг-проб. Это есть почти во всех делах".

"Или тот же самый список "Дюшес", который упоминается во всех делах, - продолжил Пацев. - Не смысла десятки раз обсуждать одно и тоже. Зачем сорок раз заслушивать профессора Шампо и экспертов с другой стороны, если есть возможность все те моменты, которые имеют общий характер, заслушать всем вместе - и спортсменам, и юристам".

"А уже те вопросы, которые относятся индивидуально к каждому спортсмену, можно будет рассмотреть на отдельных слушаниях. Там уже будут отдельные арбитры по каждому делу, только сам спортсмен, его адвокат и юрист МОК. Они спокойно сядут после того, как общие моменты уже были заслушаны, и будут заниматься только одним иском", - подытожил собеседник агентства.

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