"Химки" проведут в Белграде очередной матч баскетбольной Евролиги

ТАСС, 16 января. Баскетбольный клуб "Химки" сыграет во вторник в гостях с сербской "Црвеной Звездой" в матче 18-го тура Евролиги. Сербский клуб является одним из конкурентов "Химок" в борьбе за место в 1/4 финала.

Несмотря на серию не самых удачных матчей, "Химки" продолжают в Евролиге занимать место в первой восьмерке команд, одержав девять побед при восьми поражениях. Белградский клуб победил в Евролиге семь раз и в случае успеха на домашней площадке может вплотную приблизиться к химчанам. На прошлой неделе, несмотря на публичную критику со стороны руководства и штраф, наложенный на всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, "Химки" потерпели домашнее поражение от мадридского "Реала".

Если сильнейшие клубы Европы подмосковным баскетболистам уже не по силам, то конкурентов необходимо побеждать, чтобы остаться в первой восьмерке. К тому же "Црвена Звезда" в нынешнем сезоне обычно обыгрывает аутсайдеров и уступает фаворитам Евролиги. Белградский клуб, который всегда успешно играл на своей площадке, в нынешнем сезоне может похвастаться яркими гостевыми победами. В первый день декабря сербы, к примеру, обыграли в Мадриде "Реал", что чуть ранее удалось сделать и "Химкам".

12-кратный чемпион Югославии

"Црвена Звезда" 12 раз выиграла чемпионат Югославии, но после 1992 года становилась лучшей в стране лишь шесть раз, регулярно уступая титул "Партизану". Однако три последних сезона в чемпионате Сербии сильнейшей становилась именно "Црвена Звезда", что позволяло команде выступать и в Евролиге. В прошлом сезоне "Црвена Звезда" даже пробилась в четвертьфинал, где в трех матчах уступила ЦСКА.

Несмотря на эти успехи, летом команду покинул главный тренер Деян Радоньич, которого сменил 31-летний Душан Алимпиевич. Его тренерский стаж составляет уже 10 лет, а в прошлом сезоне он сумел вывести клуб ФМП из Белграда в финал чемпионата Сербии, где он уступил "Звезде". По традиции костяк сербского клуба составляют молодые местные воспитанники, хотя лидером является 32-летний защитник сборной Черногории Тэйлор Рочести, ранее выступавший в "Нижнем Новгороде" и "Локомотиве-Кубани".

С "Химками" "Црвена Звезда" сыграла в гостях в третьем туре 24 октября, проиграв со счетом 78:85.

Матч пройдет в 21:00 мск в зале имени Александара Николича в Белграде, где "Црвена Звезда" проводит большинство домашних игр Евролиги. При этом нередко сербский клуб играет на "Штарк-Арене", где в мае состоится "Финал четырех" нынешнего турнира. Именно на этой арене, которая еще в минувшем году носила название "Комбанк", "Црвена Звезда" в середине ноября встречалась с ЦСКА, уступив с разгромным счетом 59:85.

ЦСКА свой матч 18-го тура проведет в среду - на своей площадке против турецкого "Анадолу Эфеса". На нынешней неделе пройдут сразу два тура Евролиги, уже в четверг "Химки" в 19-м туре примут одного из лидеров - греческий "Олимпиакос".