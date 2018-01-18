Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Москве

Спорт
18 января, 21:51 дата обновления: 18 января, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Чемпионами Европы стали Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Смотрите также

Злость на себя помогла фигуристам Тарасовой и Морозову удачно завершить ЧЕ

Российская фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ

Фигуристы Тарасова и Морозов спокойно отнеслись к решению конкурентов пропустить ЧЕ

После короткой программы Тарасова и Морозов занимали пятое место. За произвольную программу россияне получили 151,23 балла, показав лучший результат сезона. Они стали шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов.

Итоговая оценка Тарасовой и Морозова составила 221,60 балла.

Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (138,96 - за произвольную; 211,01 - всего), третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт (137,23; 210,18). Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, заняли четвертое место (134,65; 210,17), проиграв Забияко и Энберту одну сотую балла.

Тарасова и Морозов второй год подряд побеждают на чемпионате Европы, дважды они также становились бронзовыми призерами турнира. Российская пара является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и победителем финала серии Гран-при в сезоне-2016/17.

Впервые отечественные спортивные пары заняли все три места на пьедестале на чемпионате Европы в 1969 году, в последний раз - в 2015 году. Всего отечественные фигуристы 14 раз добивались подобного достижения.

Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ по фигурному катанию
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, провозгласив регион оккупированным Россией
3
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
4
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама