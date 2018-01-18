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Фигуристка Столбова еле сдержала слезы после проката произвольной программы на ЧЕ

Спорт
18 января, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

При подготовке к турниру Столбова поменяла платье, в котором выступает в произвольной программе

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Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, еле сдержала слезы от огорчения после проката произвольной программы на чемпионате Европы в Москве. Об этом она рассказала журналистам.

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В четверг олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире неудачно откатали произвольную программу, по ходу выступления Столбова допустила две грубые ошибки при исполнении прыжковых элементов.

"Я не плакала в конце, хотя хотелось", - сказала Столбова.

"Плохо прокатали, опять прыжки сорвали, - добавил Климов. - И невидимых глазу ошибок и шероховатостей тоже было предостаточно, мне это не понравилось, я недоволен".

При подготовке к турниру Столбова поменяла платье, в котором выступает в произвольной программе. "Надо же чем-то удивлять", - сказала она. "К Олимпиаде платье уже менять не будем. Поработаем над хореографией, в произвольную вернем каскад "три плюс три", - отметил партнер.

Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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