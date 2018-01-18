Колобков: успех спортивных пар придаст сил другим россиянам на домашнем ЧЕ

Ксения Столбова и Федор Климов (слева), Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Наталья Забияко и Александр Энберт (справа) © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Успешное выступление российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Москве, где они заняли весь пьедестал, должен придать дополнительные силы другим отечественным спортсменам на турнире. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами Европы, второе место заняли олимпийские чемпионы Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, третье - Наталья Забияко и Александр Энберт.

"Уверен, успех россиян в соревнованиях спортивных пар придаст дополнительные силы другим нашим спортсменам, которые продолжают бороться за медали домашнего чемпионата Европы. Наши пары повторили успех 2015 года, заняв три первых места. Я поздравляю и спортсменов, и тренеров во главе с Ниной Мозер, - сказал Колобков. - Рад, что Тарасова и Морозов защитили свой титул чемпионов Европы. Выложились, выступили на высочайшем уровне и выиграли турнир, хотя после короткой программы были пятыми".

По словам министра, Столбова и Климов показали яркие и сложные программы, несмотря на непростой сезон. "И первая, пусть бронзовая, но от этого не менее ценная медаль чемпионата Европы для Забияко и Энберта. Они показали фактически безупречное катание", - отметил Колобков.

В предыдущий раз российские пары заняли три первых места на чемпионате Европы в 2015 году в Стокгольме. Всего отечественные фигуристы 14 раз добивались подобного достижения.