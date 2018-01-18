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Тренер: БК "Химки" выглядел солидно на протяжении всей встречи с "Олимпиакосом"

Спорт
18 января, 23:06 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 18, января. /ТАСС

В четверг российский клуб со счетом 82:54 обыграл греческую команду в домашнем матче 19-го тура Евролиги

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МЫТИЩИ /Московская область/, 18 января. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" выглядели солидно на протяжении всей встречи Евролиги против греческого "Олимпиакоса". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас.

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В четверг подмосковный клуб со счетом 82:54 обыграл греческий "Олимпиакос" в домашнем матче 19-го тура Евролиги.

"Сегодня мы выглядели солидно как в нападении, так и в защите. Мы хорошо начали первую четверть, здорово играли в атаке, а в дальнейшем наша защита не позволила сопернику набрать больше чем 20 очков за четверть. На первый взгляд, победа могла показаться легкой, но это было далеко не так", - сказал Барцокас.

"Очень хорошо, что нам удалось одержать две победы подряд в Евролиге. Встреча против "Олимпиакоса" была для меня особенной, равно как особенной станет и встреча против краснодарского "Локомотива-Кубани", но дополнительной мотивации не было. Для нас важно выигрывать каждую игру и двигаться вперед", - добавил специалист.

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос отметил низкую концентрацию греческой команды на протяжении всей игры. "Хотелось бы поздравить "Химки" с победой, сегодня мы позволили им играть по их сценарию. Отмечу крайне низкую концентрацию своих баскетболистов на протяжении всей встречи. Второй матч на выезде подряд мы играем крайне плохо, это моя вина, и надо искать пути решения проблем", - отметил Сферопулос.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 11 побед в 19 матчах. "Олимпиакос", на счету которого 13 побед, расположился на второй позиции.

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