Малькольм: БК "Химки" перед матчем с "Олимпиакосом" думал только о победе

МЫТИЩИ /Московская область/, 18 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Баскетболисты подмосковных "Химок" думали только о победе перед матчем Евролиги против греческого "Олимпиакоса" с целью реабилитироваться за домашнее поражение от испанского "Реала" в 17-м туре турнира. Об этом ТАСС сообщил форвард подмосковной команды Томас Малькольм.

В четверг подмосковный клуб со счетом 82:54 обыграл "Олимпиакос" в домашнем матче 19-го тура Евролиги.

"Сегодня получилась феерическая встреча, мы доказали, что можем обыграть любую команду Евролиги, - отметил Малькольм. - Перед матчем с "Олимпиакосом" думали только о победе, не было спортивной злости, но была уверенность в результате. В первую очередь нам хотелось реабилитироваться перед нашими болельщиками за неудачную серию матчей и поражение от испанского "Реала".

"Если говорить по игре, то могу сказать, что нам удалось победить за счет яркой игры в атаке и надежной обороны. Каждый из нас понимал друг друга с полуслова, и мы добились отличного результата. После сокрушительной первой четверти тренер попросил немного сбавить темп. Думаю это одна из самых важных побед сезона", - добавил собеседник ТАСС.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 11 побед в 19 матчах. "Олимпиакос", на счету которого 13 побед, расположился на второй позиции.

В следующем матче 26 января "Химки" на выезде сыграют с испанской "Валенсией". "Олимпиакос" в тот же день в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".