Тренер ХК "Динамо" Воробьев не имеет претензий к вратарю Еременко по игре со "Спартаком"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев не считает игру со "Спартаком" худшей в сезоне для вратаря команды Александра Еременко и не имеет к нему претензий. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции после встречи.

В четверг "Спартак" победил в гостях "Динамо" со счетом 5:4. Еременко был заменен в начале третьего периода на Ивана Бочарова после четвертой пропущенной шайбы.

"Не согласен, что Еременко провел худший матч в сезоне, команда сегодня не помогла вратарю, - отметил Воробьев. - Команда - это единый коллектив, но ошибки вратаря гораздо заметнее остальных. Сыграй защитники попроще в средней зоне, всегда можно было бы выручить. К Еременко у меня претензий нет", - отметил Воробьев.

Главный тренер "Динамо" считает, что его команду подвели невынужденные ошибки. "Проиграли важный матч, но у ребят была сумасшедшая самоотдача. Ненужные ошибки и гол в раздевалку во втором периоде нас подвели. Потом очухались, добавили, но времени уже не хватило", - подчеркнул тренер.

Также наставник выразил уверенность в том, что последние минуты матча со "Спартаком" помогут перенести положительный настрой на следующую игру - с "Адмиралом". "У "Динамо" всегда был характер, исполнительность. Несмотря на состав и все трудности, мы будем биться до конца", - заверил Воробьев.

"Динамо" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. 20 января московский клуб примет владивостокский "Адмирал".