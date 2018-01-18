Игнатушкин: московское "Динамо" продолжит биться за попадание в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" в оставшихся матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжат биться, чтобы попасть в плей- офф турнира. Такое мнение журналистам высказал форвард бело- голубых Игорь Игнатушкин.

В четверг "Динамо" дома уступило московскому "Спартаку" со счетом 4:5.

"Сегодня была принципиальна игра, сами допустили ошибки, после которых соперник забрасывал шайбы. Молодцы, что не опустили руки - могли сравнять счет в этой игре, но нам не хватило удачи. Жизнь на этом не заканчивается - у нас еще три игры. Нам некуда отступать, поэтому мы будем биться в каждом матче", - сказал Игнатушкин.

"Мы будем следить за параллельными матчами соперников, но нам нужно побеждать в своих. Домашнюю игру против "Адмирала" нужно брать кровь из носа. Думаю, что удастся перенести настрой из концовки сегодняшней встречи на следующий", - заключил форвард бело-голубых.

В следующем матче "Динамо" 20 января примет на своем льду владивостокский "Адмирал".