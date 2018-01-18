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Стоа: игра против "Динамо" была самой важной для ХК "Спартак" в сезоне

Спорт
18 января, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По мнению нападающего, одержать победу красно-белым помогло небольшое везение

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" был для столичного "Спартака" самым важным в нынешнем сезоне. Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Райан Стоа.

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"Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" в матче КХЛ

В четверг "Спартак" в гостях переиграл "Динамо" со счетом 5:4. Стоа забросил одну из шайб в составе победителей. "Спартак" с 78 очками в 52 играх занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" с 75 очками в 53 матчах - девятое.

"Это была самая важная игра сезона для нас. Мы показали себя хорошей командой - дважды уступая в счете, смогли победить. Нам очень нужна была эта победа и то, что мы ее одержали, придаст нам уверенности. Остался один шаг до плей- офф, сейчас для нас самая важная игра уже следующая", - отметил Стоа.

По мнению нападающего, одержать победу "Спартаку" помогло небольшое везение. "Начали третий период так, как и играли до этого, нам чуть-чуть повезло, что забросили две шайбы. Но во второй половине периода "Динамо" поддавило, хорошо прессинговало", - добавил хоккеист.

"Спартак" в течение первых полутора минут третьего периода забросил две шайбы и повел в счете 4:2. Позже Александр Хохлачев увеличил преимущество красно-белых, забросив пятую шайбу, правильность которой судьи определяли около десяти минут. "Всегда, когда у тебя идет игра, пауза является фактором", - считает хоккеист.

В следующем матче 22 января красно-белые примут череповецкую "Северсталь".

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