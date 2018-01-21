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Юрлова-Перхт и Акимова вошли в предварительный список российских биатлонисток на ОИ-2018

Спорт
21 января, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Окончательный список станет известен не раньше 27 января

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Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт

© EPA/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 21 января. Пять спортсменок вошли в предварительный список российских биатлонисток для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Коновалов, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

"В предварительную заявку для участия в Олимпийских играх у нас входят пять человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. На заключительный этап подготовки к Олимпиаде мы останемся здесь, в Антхольце. Ульяна Кайшева проведет заключительный сбор в Риднау под руководством Виталия Норицына. Ульяна готовилась к сезону с резервной командой, поэтому тренерским штабом было принято такое решение", - сказал Коновалов.

Итоговый список российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК) определит специальная комиссия под руководством Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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