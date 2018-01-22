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Футболисты ЦСКА сыграли вничью с датским "Хорсенсом" в товарищеском матче

Спорт
22 января, 15:49 дата обновления: 22 января, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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Витиньо

Витиньо

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 января. Московский ЦСКА сыграл вничью с датским "Хорсенсом" со счетом 2:2 в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.

У ЦСКА дважды отличился Витиньо (11-я - с пенальти, 55-я минуты). В составе датской команды голы забили Миккель Квист (4) и Кьяртан Финнбогасон (35). В стартовый состав московской команды вошли Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Кирилл Набабкин,

Константин Кучаев, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Александр Головин, Понтус Вернблум и Витиньо, главный тренер Виктор Гончаренко не сделал ни одной замены по ходу встречи.

Армейцы провели второй матч на сборе в Испании. 21 января команда сыграла вничью с норвежской "Волеренгой" (0:0).

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