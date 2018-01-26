Норвежский лыжник Сундбю назвал странной ситуацию с недопуском Устюгова на ОИ-2018

ТАСС, 26 января. Ситуация с недопуском двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова на Олимпиаду-2018 является странной. По словам норвежского лыжника Мартина Сундбю, слова которого приводит газета Nettavisen, российский спортсмен являлся для него источником мотивации.

Ранее Международный олимпийский комитет не выдал приглашение Устюгову для участия в Играх в Пхёнчхане.

"Прежде всего, это очень странная ситуация, - сказал Сундбю. - Устюгов соревновался с нами всю зиму, также я читал, что Илью Черноусова не допустили до Игр в Пхёнчхане. Что касается Устюгова, то он был источником мотивации для меня, тем не менее я должен с уважением относится к принятым решениям, но повторюсь, что ситуация является странной".

33-летний Сундбю является двукратным чемпионом мира и двукратным победителем престижной многодневки "Тур де Ски". Трижды он становился обладателем Кубка мира. Также в его активе две серебряные и две бронзовые олимпийские награды.

20 июля 2016 года Сундбю был дисквалифицирован на два месяца за нарушение антидопинговых правил, из-за чего был лишен побед в Кубке мира и "Тур де Ски" 2015 года. Он был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы "Вентолина" (действующее вещество - сальбутамол).