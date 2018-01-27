Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рахимов заявил, что необходимо восстановить финансовое положение AIBA

Спорт
27 января, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Ранее он был назначен на пост временно исполняющего обязанности президента AIBA

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов пообещал восстановить финансовое положение организации после своего назначения. Об этом говорится в заявлении Рахимова, предоставленном в распоряжение ТАСС пресс-службой AIBA.

Ранее Франко Фальчинелли объявил об уходе с поста временно исполняющего обязанности президента AIBA, на эту должность был назначен Рахимов.

"Мы должны тесно работать с национальными федерациями и Международным олимпийским комитетом, чтобы восстановить уверенность в финансовом управлении в AIBA и его целостности. Это означает больше открытости и улучшение корпоративного управления в AIBA", - сказал Рахимов.

Рахимов также отметил, что он продолжит вместе с Фальчинелли начатую ранее работу по реформированию и реструктуризации организации.

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин которого стали финансовые проблемы организации. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 4 ноября исполняющим обязанности главы AIBA стал вице-президент Фальчинелли.

Выборы президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в Москве в ноябре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама