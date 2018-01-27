Рахимов заявил, что необходимо восстановить финансовое положение AIBA

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов пообещал восстановить финансовое положение организации после своего назначения. Об этом говорится в заявлении Рахимова, предоставленном в распоряжение ТАСС пресс-службой AIBA.

Ранее Франко Фальчинелли объявил об уходе с поста временно исполняющего обязанности президента AIBA, на эту должность был назначен Рахимов.

"Мы должны тесно работать с национальными федерациями и Международным олимпийским комитетом, чтобы восстановить уверенность в финансовом управлении в AIBA и его целостности. Это означает больше открытости и улучшение корпоративного управления в AIBA", - сказал Рахимов.

Рахимов также отметил, что он продолжит вместе с Фальчинелли начатую ранее работу по реформированию и реструктуризации организации.

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин которого стали финансовые проблемы организации. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 4 ноября исполняющим обязанности главы AIBA стал вице-президент Фальчинелли.

Выборы президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в Москве в ноябре.