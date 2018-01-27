Ковальчук: российские хоккеисты на Олимпиаде будут биться за отстраненных спортсменов

ТУЛА, 27 января. /ТАСС/. Российские хоккеисты на Олимпиаде в Пхёнчхане будут биться не только за себя, но и за спортсменов, которых не допустили до участия в Играх. Об этом журналистам сказал нападающий российской команды Илья Ковальчук.

Международный олимпийский комитет менее чем за три недели до старта зимних Игр не включил в список потенциальных кандидатов на участие в главном старте четырехлетия более 20 российских спортсменов, среди которых оказались лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан.

"Это скандал, это несправедливость. Те ребята, которых не пустили, они все равно у нас в подсознании. Мы будем биться не только за себя, но и за них. Все те, кто поедет, должны это понимать", - сказал Ковльчук.

"Это Олимпиада особенная. Она запомнится, надеюсь, не только скандалами, но и победами", - добавил хоккеист.

Кроме того, в список потенциальных участников ОИ-2018 МОК не включил хоккеистов Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.