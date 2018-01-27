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Дацюк: отстраниться от ситуации с атлетами РФ перед Играми можно только через работу

Спорт
27 января, 16:21 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 27, января. /ТАСС

По словам хоккеиста, сейчас нужно подготовиться хорошо к началу турнира

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Павел Дацюк

Павел Дацюк

© Донат Сорокин/ТАСС

ТУЛА, 27 января. /ТАСС/. Отвлечься от скандала, связанного с отстранением российских спортсменов от участия в Олимпиаде, можно только через работу. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской хоккейной команды Павел Дацюк.

Международный олимпийский комитет (МОК) меньше чем за три недели до старта зимних Игр не включил в список потенциальных участников соревнований более 20 российских спортсменов, среди которых оказались лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан.

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"Вся эта ситуация все время на слуху, тем более это касается и нас. Стараемся отстраниться от этого, настроиться на работу. Сейчас необходимо уйти в работу с головой и подготовиться хорошо к началу турнира", - сказал Дацюк.

"Это очень неприятные моменты. Переживали и за них, и вообще поедем ли мы или нет. В такой ситуации не покидает чувство тревоги", - добавил хоккеист.

В список потенциальных участников ОИ-2018 МОК не включил хоккеистов Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова. "Очень хорошие игроки, достойные попасть в олимпийскую сборную. Любой был бы в не лучшем настроении - когда готовишься долгое время, когда это твоя мечта", - сказал Дацюк.

В субботу Дацюк, а также его партнеры по российской команде - Кирилл Капризов и Илья Ковальчук - посетили Тулу. Сначала они дали мастер-класс для детей в ледовой арене "Тропик", а затем приняли участие в изготовлении тульского пряника на фабрике "Ясная поляна".

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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