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Матч звезд НХЛ в 2019 году пройдет в Сан-Хосе

Спорт
28 января, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Мероприятие состоится на домашней арене клуба "Сан-Хосе Шаркс" SAP Center 26-27 января

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ТАСС, 28 января. Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2019 году примет Сан-Хосе. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Мероприятие состоится на домашней арене клуба "Сан-Хосе Шаркс" SAP Center 26-27 января. В его рамках пройдут конкурсы мастерства и сам Матч звезд.

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Сан-Хосе во второй раз примет Матч звезд, впервые он прошел в городе в 1997 году. В 2018 году шоу проходит в Тампе, в ночь на понедельник там состоится 63-й по счету Матч звезд.

Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ "Торонто" и "Монреаль", и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.

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