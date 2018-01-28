"Рубин" победил "Зауралье" в матче "Русской классики" ВХЛ в Кургане

КУРГАН, 28 января. /ТАСС/. Тюменский "Рубин" обыграл курганский клуб "Зауралье" со счетом 4:0 в матче "Русской классики" Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который прошел в Кургане.

В составе "Рубина" отличились Артем Михеев (7-я минута), Павел Варфоломеев (32), Денис Давыдов (45) и Вадим Кравченко (52).

"Зауралье", которое является фарм-клубом магнитогорского "Металлурга" из Континентальной хоккейной лиги, занимает четвертое место в турнирной таблице ВХЛ с 93 очками. "Рубин", являющийся фарм-клуб ханты-мансийской "Югры", идет на 16-м месте (63).

"Русская классика" прошла в шестой раз в истории, хозяева ни разу не смогли одержать победу в "Русской Классике". Во второй раз в истории одна из команд смогла выиграть без пропущенных шайб. В 2014 году "Южный Урал" из Орска победил нижнетагильский "Спутник" со счетом 4:0. Тогда "Южный Урал" тренировал нынешний наставник "Рубина" Андрей Кирдяшов.

"Русская классика" - традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Ранее матчи "Русской классики" проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве. Первая подобная встреча состоялась 17 февраля 2012 года на стадионе "Центральный" в Красноярске, где местный "Сокол" уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3. За матчем наблюдало 16 100 зрителей.