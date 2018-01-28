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Саночник Репилов верит, что сможет обменять бронзу ЧЕ на серебро или золото Олимпиады-2018

Спорт
28 января, 14:10 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

Спортсмен рассказал, почему не получилось выиграть титул чемпиона Европы

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Роман Репилов

Роман Репилов

© EPA/TIMM SCHAMBERGER

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, завоевавший бронзу на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, не совсем доволен своим результатом и полон решимости занять на Олимпиаде в Южной Корее место выше третьего. Об этом Репилов сообщил журналистам.

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Чемпионом Европы стал другой представитель России Семен Павличенко, второе место у немца Феликса Лоха.

"Конечно, немного обидно, что я не сумел сегодня подняться выше третьего места. Верю, что я смогу исправить ситуацию совсем скоро уже на Олимпийских играх", - признался Репилов.

"Почему не все задуманное сегодня получилось, - задался вопросом спортсмен. - Наверное, перестарался немного. Хотел сделать все как можно лучше. Насколько мне эта бронза поможет добиться успеха в Пхёнчхане? Я всегда выхожу на старт с пониманием, что могу победить, если сделаю все так, как умею".

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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