Саночник Репилов верит, что сможет обменять бронзу ЧЕ на серебро или золото Олимпиады-2018

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, завоевавший бронзу на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, не совсем доволен своим результатом и полон решимости занять на Олимпиаде в Южной Корее место выше третьего. Об этом Репилов сообщил журналистам.

Чемпионом Европы стал другой представитель России Семен Павличенко, второе место у немца Феликса Лоха.

"Конечно, немного обидно, что я не сумел сегодня подняться выше третьего места. Верю, что я смогу исправить ситуацию совсем скоро уже на Олимпийских играх", - признался Репилов.

"Почему не все задуманное сегодня получилось, - задался вопросом спортсмен. - Наверное, перестарался немного. Хотел сделать все как можно лучше. Насколько мне эта бронза поможет добиться успеха в Пхёнчхане? Я всегда выхожу на старт с пониманием, что могу победить, если сделаю все так, как умею".

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.