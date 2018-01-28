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Демченко: медали чемпионата Европы Павличенко и Репилова стали хорошим заделом перед ОИ

Спорт
28 января, 14:27 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

Главный тренер сборной России отметил хорошее выступление мужской команды на турнире в Латвии

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Главный тренер сборной по санному спорту России Альберт Демченко

Главный тренер сборной по санному спорту России Альберт Демченко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие в воскресенье золото и бронзу чемпионата Европы в Латвии, сделали тем самым хороший задел перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Павличенко стал чемпионом Европы в личных соревнованиях в третий раз в карьере. Второе место занял немец Феликс Лох, третье - россиянин Роман Репилов.

"Считаю, что наши мужчины сегодня хорошо проявили себя, - сказал Демченко. - Семен стал трехкратным чемпионом Европы, Роман вернется домой с бронзой. Считаю, что ребята сделали очень хороший задел перед Олимпийскими играми".

"Репилов, конечно, мог здесь рассчитывать на большее, но чисто пройти по этой трассе у него пока не получается, - заметил главный тренер. - Ему не удаются верхние участки трассы, хотя на нижних, наоборот, все получается".

Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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