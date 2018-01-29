WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб

ТАСС, 29 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало исследование вопроса о потенциальной возможности вскрытия контейнеров для допинг-проб нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что контейнеры нового поколения BEREG-KIT компании Berlinger, которые начали использовать в сентябре 2017 года, могут быть вскрыты вручную, если проба заморожена.

Когда спортсмен проходит допинг-контроль, они предоставляет образец мочи и/или крови. Затем пробу разделяют на два контейнера A и B, которые закрываются спортсменом, а затем проверяются сотрудником по допинг-контролю перед транспортировкой в аккредитованную WADA лабораторию для анализа и дальнейшего хранения. Как правило, проба B замораживается и анализируется только в том случае, если проба A содержит запрещенное вещество.

WADA уже обратилось к производителю с целью проверки информации о наличии потенциальной уязвимости контейнеров. 27 января в Berlinger сообщили WADA, что в результате тестов названную проблему выявить не удалось.

Тем не менее, во Всемирном антидопинговом агентстве заверили "спортсменов и другие заинтересованные стороны в том, что WADA решительно настроено следить за Berlinger" до тех пор, пока вопрос не будет решен окончательно, и ждет окончательных результатов тестов.