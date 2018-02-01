Футболист Вандерсон перешел из "Динамо" в турецкий "Аланьяспор"

ТАСС, 1 февраля. Бразильский нападающий Вандерсон перешел из московского футбольного клуба "Динамо" в турецкий "Аланьяспор", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Ранее на официальном сайте "Динамо" появилась информация о том, что клуб и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Форвард подписал соглашение с "Динамо" летом 2017 года в качестве свободного агента, он провел за клуб 13 матчей в чемпионате России и забил один мяч. До этого он на протяжении пяти лет выступал за "Краснодар".

"Аланьяспор" занимает 12-е место в таблице чемпионата Турции.