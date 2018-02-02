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Российские биатлонисты Бабиков и Елисеев вылетели в Пхёнчхан

Спорт
2 февраля, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева находятся в Южной Корее с 1 февраля и уже приступили к тренировкам

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Антон Бабиков

Антон Бабиков

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев, а также тренер Рико Гросс отправились в южнокорейский Пхёнчхан для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева находятся в Южной Корее с 1 февраля и уже приступили к тренировкам. Также на Олимпиаду получил приглашение еще один тренер Николай Загурский.

Российские спортсмены в Пхёнчхане из-за отстранения Олимпийского комитета России выступят на соревнованиях под олимпийским флагом и в форме с надписью с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Приглашения получили 169 российских атлетов, из них одна спортсменка - конькобежка Ольга Граф - отказалась от участия в Играх. На Олимпиаду-2018 не поедет большинство биатлонистов сборной России - Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ольга Подчуфарова и Ирина Услугина.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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