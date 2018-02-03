Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира в Петербурге

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Дарья Касаткина проиграла 10-й ракетке мира француженке Кристине Младенович в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу француженки, посеянной на турнире под четвертым номером. Касаткина была посеяна под восьмым номером.

Младенович в решающем матче турнира встретится с чешкой Петрой Квитовой. Ранее в субботу Квитова в полуфинальной встрече обыграла немку Юлию Гёргес (2) - 7:5, 4:6, 6:2.

24-летняя Младенович является победительницей одного турнира WTA. Она также дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. В 2016 году она вместе с соотечественницей Каролин Гарсией выиграла Открытый чемпионат Франции. В нынешнем году Младенович вместе с венгеркой Тимеа Бабош первенствовала на Открытом чемпионате Австралии.

Финал турнира в Санкт-Петербурге пройдет 4 февраля.