Филатов не исключил выдвижения новых кандидатов от РФ на пост президента FIDE

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов не исключает появления новых кандидатов от России на выборах главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он заявил журналистам.

РШФ ранее выразила моральную поддержку двум кандидатам на пост президента FIDE - действующему президенту организации Кирсану Илюмжинову, возглавляющему федерацию с 1995 года, и 12-му чемпиону мира Анатолию Карпову. Выборы главы FIDE состоятся в сентябре в грузинском Батуми.

"В субботу было принято решение, что РШФ определится какого кандидата поддержать на выборах президента FIDE, в мае. Пока же российским кандидатам оказана "моральная поддержка", - отметил Филатов.

"Мы морально поддержали двух кандидатов от России, которые выдвинули свои кандидатуры на данный момент. Но не исключено, что появится и новый, - сказал Филатов. - Сегодня ни один из кандидатов не представил команду - с кем он идет. А мы должны четко понимать, кто эти люди".

Ранее Филатов, возглавляющий РШФ с 2014 года, был переизбран на новый срок.