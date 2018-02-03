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Филатов не исключил выдвижения новых кандидатов от РФ на пост президента FIDE

Спорт
3 февраля, 20:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее Филатов, возглавляющий Российскую шахматную федерацию с 2014 года, был переизбран на новый срок

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Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов не исключает появления новых кандидатов от России на выборах главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он заявил журналистам.

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РШФ ранее выразила моральную поддержку двум кандидатам на пост президента FIDE - действующему президенту организации Кирсану Илюмжинову, возглавляющему федерацию с 1995 года, и 12-му чемпиону мира Анатолию Карпову. Выборы главы FIDE состоятся в сентябре в грузинском Батуми.

"В субботу было принято решение, что РШФ определится какого кандидата поддержать на выборах президента FIDE, в мае. Пока же российским кандидатам оказана "моральная поддержка", - отметил Филатов.

"Мы морально поддержали двух кандидатов от России, которые выдвинули свои кандидатуры на данный момент. Но не исключено, что появится и новый, - сказал Филатов. - Сегодня ни один из кандидатов не представил команду - с кем он идет. А мы должны четко понимать, кто эти люди".

Ранее Филатов, возглавляющий РШФ с 2014 года, был переизбран на новый срок.

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