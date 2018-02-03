РШФ в мае примет решение о том, какого кандидата поддерживать на выборах президента FIDE

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская шахматная федерация (РШФ) примет решение о поддержке кандидата на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) в мае. Об этом стало известно на съезде РШФ в Москве в субботу, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

РШФ выразила моральную поддержку двум кандидатам на пост президента FIDE - действующему президенту организации Кирсану Илюмжинову, возглавляющему федерацию с 1995 года, и 12-му чемпиону мира Анатолию Карпову. Выборы главы FIDE состоятся в сентябре в грузинском Батуми.

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю - Георгиосу Макропулосу. В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.

6 апреля 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу.