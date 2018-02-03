Эксперт: Касаткина не справилась с нервами в полуфинале теннисного турнира в Петербурге

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чрезмерное психологическое напряжение помешало россиянке Дарье Касаткиной выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Касаткина проиграла в полуфинале турнира француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

"На Даше сегодня сказалась не только нехватка сил. Нужно понимать, что с каждым кругом возрастает значимость победы, а это психологическое напряжение, с которым Касаткина не смогла сегодня справиться. Этот аспект касается каждого теннисиста, потому что давление растет от круга к кругу, от стадии к стадии. Дарья вдруг поняла, что может выиграть в турнире, и эта реальность выигрыша стала давить, именно на таких стадиях слишком велики ставки, слишком велико напряжение", - заявил Янчук.

"Такой результат Касаткиной обнадеживает, ей нужно сохранять свою форму и пытаться шаг за шагом идти к титулу. Рано или поздно это состоится", - добавил он.

Финал турнира в Санкт-Петербурге пройдет 4 февраля. Младенович в решающем матче турнира встретится с чешкой Петрой Квитовой.