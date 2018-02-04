Игрок: команда Швеции уступила сборной России в финале ЧМ по бенди из-за усталости

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игроки команды Швеции проиграли сборной России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом из-за недостаточного времени на восстановление после полуфинального матча против сборной Казахстана. Такое мнение ТАСС высказал защитник шведской команды Хельмюс Пер.

В воскресенье сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4 в финале чемпионата мира, который завершился в Хабаровске. Полуфинальную встречу против казахов шведы провели накануне.

"Чемпионат мира по хоккею с мячом - проверка на прочность. Игры идут каждый день, и лучшей сборной становится та, которая подходит к финалу в оптимальной форме. Вчера мы очень поздно завершили полуфинальный матч против сборной Казахстана и не успели восстановиться полностью перед игрой со сборной России", - сказал Пер.

"Тем не менее, поздравляю соперника с победой. Сборная России сегодня выглядела лучше и заслуженно одержала победу в финале мирового первенства. Сейчас, думаю, не стоит говорить о реванше, поглядим через год", - сказал Пер.

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.