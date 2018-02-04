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На товарищеском матче сборной России по хоккею со "Спартаком" ожидается аншлаг

Спорт
4 февраля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 мск

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Билетов в кассах "ВТБ Ледового дворца" на товарищеский матч сборной России по хоккею и московского "Спартака" не осталось, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 мск.

"Билетов на этот матч не осталось", - сообщили корреспонденту ТАСС в кассах арены.

Данная встреча пройдет в рамках подготовки российских хоккеистов к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Ранее россияне победили сборную Белоруссии (3:0).

Товарищеские матчи хоккеисты сборной России проводят в традиционной форме с символикой РФ. Однако на Олимпиаде россияне из-за отстранения Олимпийского комитета России выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги.

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