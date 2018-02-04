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Знарок не говорил с ХК ЦСКА о том, что Шалунов сыграет за "Спартак" против сборной РФ

Спорт
4 февраля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Главный тренер российской команды принял решение дать Шалунову игровую практику

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Олег Знарок

Олег Знарок

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок перед матчем со "Спартаком" не обсуждал с ЦСКА вопрос, что форвард национальной команды Максим Шалунов, выступающий за армейцев, сыграет за "Спартак". Об этом он рассказал журналистам.

Шалунов, находящийся в числе запасных в олимпийской команде, сыграл в контрольном матче против россиян за красно-белых (1:2 ОТ). Появление в составе "Спартака" игрока с действующим контрактом с армейским клубом вызвало большой резонанс среди болельщиков и представителей прессы. За "Спартак" также вышли на лед игроки олимпийской сборной России форвард Илья Каблуков и защитник Артем Зуб, а также защитник из резерва национальной команды Егор Рыков.

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"Шалунов неплохо отыграл с белорусами в Новогорске, поэтому и появился здесь. Реагировать на то, что он сыграл за "Спартак", не имеет смысла - у нас нет сейчас болельщиков ЦСКА и "Спартака", а есть болельщики сборной России. Мы даем ребятам практику: если бы мы не отдали туда ребят, они бы ее не получили. Вопросы с Шалуновым ни с ЦСКА, ни с другим клубом я обсуждать не планирую", - сказал Знарок.

Также главный тренер команды отметил, что матч с красно- белыми выдался для его подопечных весьма непростым. "Ребята старались. Сейчас сложный период, все под нагрузками, чего- то не хватает, но у нас будет время на адаптацию", - подчеркнул тренер.

Хоккеисты "Спартака" придерживались запланированной тактики, что помогло им не проиграть россиянам в основное время, отметил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев. "Хорошая игра, и у нашей сборной был хороший спарринг-партнер", - отметил он.

Заключительный товарищеский матч перед Олимпиадой россияне проведут 10 февраля в Южной Корее.

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