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Комиссия МОК единогласно приняла решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам

Спорт
6 февраля, 4:16 дата обновления: 6 февраля, 4:36 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 6, февраля. /ТАСС

В понедельник Международный олимпийский комитет объявил об отказе выдавать приглашения на Олимпиаду 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS

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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Решение не выдавать приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 россиянам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), было принято единогласно. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.

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"Решение не приглашать 15 оправданных россиян было принято комиссией МОК единогласно", - сказала Хевертц.

В понедельник МОК объявил об отказе выдавать приглашения на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.

1 февраля CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично, суд нашел основания для признания их виновными в нарушении антидопинговых правил, однако их пожизненное отстранение заменено на пропуск следующих Олимпийских игр, которые пройдут Пхёнчхане.

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