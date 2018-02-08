Фонд поддержки олимпийцев России откроет Дом спорта в Канныне 9 февраля

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Дома спорта в южнокорейском Канныне, созданного благотворительной некоммерческой организацией "Фонд поддержки олимпийцев России" на время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в качестве замены "Русскому дому", пройдет 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки олимпийцев России.

Сборная России из-за дисквалификации Олимпийского комитета России не принимает участие в Олимпиаде. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Начало церемонии открытия запланировано на 12:00 по корейскому времени (06:00 мск). Дом спорта будет функционировать с 9 по 26 февраля, время работы - с 12:00 до 22:00 по корейскому времени. В Доме можно будет получить подробную информацию о расписании игр, принять участие в развлекательных мероприятиях, встречах с российскими спортсменами и тренерами. Также отмечается, что там будет действовать выставка достижений отечественного спорта.

"В Доме спорта каждый болельщик сможет поддержать российских олимпийцев, почувствовать себя частью XXIII зимних Олимпийских игр и увлекательно провести время, а любой гость - узнать больше об олимпийских традициях СССР и России", - говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.