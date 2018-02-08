Суд рассмотрит апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит в четверг рассмотрение апелляций российских спортсменов и тренеров на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на зимние Олимпийские игры 2018 года. Вердикт вынесет выездная панель CAS, которая с 30 января начала свою работу в олимпийском Пхёнчхане, и в случае удовлетворения апелляций российским спортсменам будет гарантировано участие в Олимпийских играх.

Выездная панель CAS начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов на решение МОК не выдавать им индивидуальные приглашения на Олимпиаду-2018 в среду. Слушания продолжались более двух часов и возобновятся в четверг. Суд планирует объявить решение к вечеру четверга и точно не позднее церемонии открытия Олимпийских игр, которая начнется 9 февраля в 14:00 мск. Не позднее 03:00 мск четверга МОК должен представить в CAS все письменные материалы по делу.

Дела спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека - председатель канадка Кэрол Робертс, швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Олимпиаде 15 из 28 спортсменов: скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Артема Кузнецова, саночницу Татьяну Иванову, а также тренеров Альберта Демченко (санный спорт) и Сергея Чудинова (скелетон). Позднее комиссия МОК отказала 15 россиянам в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.

МОК отстранил вышеперечисленных спортсменов и обвинил их в нарушении антидопинговых правил на основании расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014. На Олимпиаде в Пхёнчхане, которая начнется 9 февраля, сможет выступить лишь часть российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Специальная комиссия МОК выдает индивидуальные приглашения российским спортсменам для участия в Олимпиаде.

Рассматриваются также апелляции Шипулина, Устюгова и Ана

CAS также рассматривает апелляции 32 спортсменов, которые ранее не были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако также не получили от комиссии МОК приглашения на Олимпиаду. В их числе олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

При этом CAS уже после Олимпиады рассмотрит апелляции конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а также биатлонистов Александра Логинова, Ирины Старых, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева. Они также подали апелляции в Ad Hoc (вынесенная панель) CAS на невыдачу им приглашений на Олимпиаду-2018, однако они рассматриваться оперативно не будут. Ранее эти спортсмены были уличены в нарушениях антидопинговых правил, однако уже отбыли свои дисквалификации.