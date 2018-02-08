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Тренер: российские керлингисты сумеют восстановиться к вечерней игре с норвежцами

Спорт
8 февраля, 4:58 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Сами спортсмены после игры не стали общаться с прессой

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Анастасия Брызгалова

Анастасия Брызгалова

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сумеют восстановиться к вечерней игре с норвежцами после поражения от американцев в первом матче в дисциплине дабл- микст. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал тренер российской пары Василий Гудин.

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Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американских спортсменов Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона. Следующий матч керлингисты из России проведут позднее в четверг против сборной Норвегии, начало встречи в 14:05 мск.

"Команда успеет восстановиться к следующей игре с норвежцами, - заверил Гудин. - Психологически спортсмены смогут перестроиться. С такими проблемами уже сталкивались, поэтому знаем, что нужно делать".

Тренер подчеркнул, что плохую игру провел Крушельницкий. "Связываю это с нервами, больше не с чем, - сказал Гудин. - Реально было преломить ход событий, нужно было лучше выполнять первый бросок, поскольку все в этой игре зависело именно от этого".

Сами спортсмены после игры не стали общаться с прессой. "Ребята отказались от интервью, чтобы не выбиваться из ритма, обязательное общение с представителями мировой федерации они провели. Плюс им нужно сдавать допинг- контроль, потому что выбрали именно их", - пояснил Гудин.

В олимпийском турнире по керлингу в дабл-миксте выступают восемь команд, которые проведут предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие команды пройдут в полуфинал.

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