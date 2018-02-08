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Кулижников и Юсков подали апелляции в вынесенную панель CAS

Спорт
8 февраля, 6:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Спортсмены также подавали апелляцию в CAS в Лозанне, где им было отказано в ускоренном рассмотрениям дела

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Денис Юсков

Денис Юсков

© EPA-EFE/MIKE STURK

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев подали апелляцию в Ad hoc (вынесенную панель) Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года для участия в Играх под олимпийским флагом могут быть приглашены только чистые российские спортсмены. Кулижников, Юсков, Логинов, Старых, Бородулина и Васильев на протяжении карьеры были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли свои дисквалификации. Спортсмены также подавали апелляцию в CAS в Лозанне, где им было отказано в ускоренном рассмотрениям дела.

Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

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