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Глава WADA надеется, что РУСАДА будет восстановлено вскоре после окончания Олимпиады

Спорт
8 февраля, 6:38 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

В мае состоится очередное заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, на котором будет вновь поднят вопрос восстановления РУСАДА в своих правах

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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в своих правах спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады-2018. Об этом сообщил журналистам глава WADA Крейг Риди.

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РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2016 года.

"Надеюсь, что восстановление РУСАДА пройдет не в 2020 году, когда будет летняя Олимпиада, а гораздо раньше, - сказал Риди. - Мы работаем в этом направлении, у нас есть дорожная карта, которую мы обсудили и приняли с российскими властями. Я надеюсь, что спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Южной Корее РУСАДА добьется соответствия".

В мае в Монреале состоится очередное заседание совета учредителей WADA, на котором будет вновь поднят вопрос восстановления РУСАДА в своих правах.

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