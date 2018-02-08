WADA: свежие данные Московской лаборатории свидетельствуют о возможных новых нарушениях

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Новые сведения из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшейся в распоряжение Всемирного антидопингового агентства (WADA), свидетельствую о новых возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом сообщил журналистам генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В ноябре 2017 года WADA сообщило исполнительному комитету и совету учредителей организации о получении электронного файла, который является базой данных допинг- тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го.

"Мы уже представили информацию из Московской лаборатории в международные федерации, еще больше информации будет представлено в ближайшее время, - заметил Ниггли. - И чем больше мы ее изучаем, тем больше узнаем. Недавно мы обнаружили присутствие следов стероидов, и в этом отношении важна позиция международных федераций, которые должны провести расследования. И после мы уже скажем, согласны мы с принятым решением или нет".