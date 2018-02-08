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WADA ждет от CAS мотивировочную часть по делам 39 россиян к концу февраля

Спорт
8 февраля, 5:50 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Ранее CAS принял решение полностью отменить наказание МОК в отношении 28 российских спортсменов, с 11 атлетов был снят только пожизненный запрет на участие в Олимпиадах

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Александр Легков

Александр Легков

© EPA/KIMMO BRANDT

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце февраля должен представить мотивировочную часть решения о полном или частичном оправдании 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщил журналистам генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

1 февраля CAS принял решение полностью отменить наказание МОК в отношении 28 российских спортсменов, среди которых были лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков. С 11 спортсменов был снят только пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх.

"Видимо, мотивировочная часть решения будет опубликована только в конце февраля", - сказал журналистам Ниггли.

"Что касается моего мнения, то нет никаких сомнений по поводу выводов трех комиссий", - добавил глава WADA Крейг Риди.

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